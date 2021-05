Vranckx: Home

De situatie in Israël en de Palestijnse gebieden escaleert opnieuw en Muna Al Kurd zit in het oog van de storm. Reporter Berber Verpoest ontmoette Muna in 2017. Ze was toen achttien jaar en moest een stuk van haar huis afstaan aan Israëlische settlers. Vandaag dreigen Muna en haar familie effectief uit hun huis gezet te worden en is Muna het gezicht van de demonstraties geworden. Ook Nayef probeert aan een toekomst te bouwen in Oost-Jeruzalem. Om zijn gezin te onderhouden, vervoert hij met zijn ezel goederen door de kleine straatjes van de stad. Maar ook hij is bang om zijn huis te verliezen. Omar Abdelqader is een Palestijnse Arabier en tegelijk een Israëlische staatsburger. Hij kan zich vrij verplaatsen door het land, maar hij is de bezetting beu. Hij wil Oost-Jeruzalem verlaten om in Jaffa te gaan wonen. Hij hoopt dat hem daar een betere toekomst wacht.