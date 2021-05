Basisscholen Wellen zeker dicht tot woensdag, alle leerlingen en leerkrachten maandag getest

Naast de preventieve maatregelen die genomen zijn vorige week na besmettingen in één van de basisscholen, waren er nog andere factoren om de collectieve test te laten uitvoeren. Burgemeester Robeyns: “Het is duidelijk dat die besmettingen wijdverspreid zijn. Er is de vrees voor een aantal risicocontacten in buitenschoolse activiteiten. En daarnaast zien we dat de kinderen die positief testen, geen symptomen hebben. Je ziet daar niets aan, dus het risico op verspreiding is heel groot. Vandaar dat we beslist hebben om deze maatregel te nemen.”