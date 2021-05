Brand in leegstaande loods in Herentals blijkt een uit de hand gelopen kwajongensstreek

De brand van afgelopen zaterdag in een leegstaande loods aan de Spekmolenstraat in Herentals, blijkt een uit de hand gelopen kwajongensstreek te zijn. Zes 14-jarigen hadden er een kampvuur gemaakt, toen ze de controle over het vuur verloren, belden ze zelf de brandweer maar vluchtten ze weg. Ze zijn zichzelf gaan aangeven bij de politie en die heeft hen na verhoor laten gaan.