Vooruit-voorzitter Rousseau wil strenger testbeleid: "Verplichten voor jeugdkampen en mogelijk maken voor trouwfeesten"

Rousseau is voor versoepelingen, maar wil dat er randvoorwaarden zijn. Het moet volgens hem veiliger, "anders moeten we met zijn allen terug naar binnen" (in ons kot, red.). Hij stelt voor zomerkampen verplicht testen voor. "Of we nemen de besmettingen vanop de schoolbanken mee."



Momenteel is het testen slechts "aanbevolen". Rousseau gaat ook verder: "Wie gaat dat ook betalen, wie gaat die testen ook afnemen? We - de partij Vooruit dus - hebben dat een paar keer op tafel gelegd. Men (de regering, red.) had dit kunnen voorbereiden op een deftige manier. Zet die testen in. Tests gaan ook kunnen werken tegen de varianten van het coronavirus."



Rousseau wil het verplicht testen ook doortrekken naar festivals voor minder dan 5.000 bezoekers, en het moet mogelijk gemaakt worden voor trouwfeesten. Dat testen moet bovendien gratis kunnen gebeuren of "voor een symbolische euro". Want in de zomervakantie heeft nog niet iedereen een coronapaspoort. "Daar gaan we een middenweg moeten vinden."



HERBEKIJK hier het volledige gesprek met Conner Rousseau (lees voort onder de video):