Dilbeek neemt maatregelen tegen hangjongeren: "Scenario van vorige zomer voorkomen"

"Een eerste maatregel die ik neem is een alcoholverbod in enkele straten, tussen 10 uur 's avonds en zes uur 's morgens", zegt Segers. Overtreders riskeren een GAS-boete en de drank wordt in beslag genomen. "Tweede maatregel is dat we enkele donkere hoeken tijdelijk beter gaan verlichten. Dat maakt het voor de politie makkelijker om die plaatsen in het oog te houden."

Burgemeester Segers houdt ook een derde maatregel achter de hand. "Als het moet, vaardig ik voor enkele straten een plaatsverbod uit, een soort van avondklok. De plekken waar dat verbod geldt, zullen duidelijk worden aangeduid. Dat maakt de handhaving voor onze politie makkelijker. We willen absoluut de toestanden zoals in de zomer van 2020 vermijden", besluit Segers.