Minstens 26 doden bij nieuwe Israëlische bombardementen op Gaza, premier Netanyahu: "We gaan door zolang dat nodig is"

Het Israëlische leger heeft voor de zesde nacht op rij bombardementen uitgevoerd op de Gaza-strook. Volgens Palestijnse bronnen zijn er 26 mensen omgekomen, onder hen acht kinderen. Ook het huis van de topman van Hamas in Gaza is vernield, de man zelf was waarschijnlijk niet aanwezig. Premier Netanyahu heeft gisteravond in een TV-toespraak gezegd dat Israël doorgaat met de aanvallen "zolang dat nodig is". Ook Hamas blijft raketten afvuren naar Israëlisch grondgebied, in totaal zijn het er al bijna drieduizend.