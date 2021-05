Kinderverzorgers voeren actie: "Wij zorgen voor hen... wie zorgt er voor ons?"

De actievoerders zongen het protestlied om 5 over 12 "omdat we al jaren het gevoel hebben dat we niet gehoord worden door het beleid", legt Bertieaux uit. In heel Vlaanderen en in Brussel komen groepen van een 50-tal demonstranten samen. Het Martelaarsplein in Brussel wordt in twee gedeeld, waardoor een 90-tal personen onder de huidige coronamaatregelen kan deelnemen aan de actie.