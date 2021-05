Liveblog - Cijfers blijven positief evolueren en zakken naar gemiddeld 146 ziekenhuisopnames per dag 

Zo'n 500 mensen hebben in het Brusselse Ter Kamerenbos deelgenomen aan de World Wide Demonstration for Freedom, een betoging tegen de geldende coronamaatregelen. De manifestatie was niet toegelaten, maar is zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

In tientallen andere landen en steden over heel de wereld vinden vandaag gelijkaardige betogingen plaats. Volgens de betogers gaan de coronamaatregelen van de overheid in tegen de Grondwet en de fundamentele mensenrechten, en zijn ze overdreven en weinig zinvol in de strijd tegen de pandemie.

"We zijn hier vandaag om onze vrijheid op te eisen", zeggen enkele aanwezigen. "We komen die niet vragen, we komen die opeisen want die vrijheid is ons recht. Al meer dan een jaar worden onze grondwettelijke rechten en vrijheden beperkt en geschonden en dat moet stoppen."