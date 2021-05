Opnieuw pro-Palestijnse betogingen in Gent en Antwerpen, pro-Israëlische manifestatie in Brussel

In Antwerpen hielden zo'n 450 mensen een solidariteitsactie met de Palestijnse bevolking. 300 mensen verzamelden op de Groenplaats, nog eens 150 mensen zakten af naar het Steenplein. "We waren geraakt door de beelden die we zagen op sociale media en de persoonlijke verhalen die we hoorden via vrienden en kennissen", zegt Veronique Coteur van organisator intal. "We zagen dat er mobilisaties waren in Brussel, en wilden ook iets opzetten in Antwerpen, waar we wonen."