Franstalige Onderwijsminister verkort zomervakantie zonder Vlaanderen: "Ik probeer Ben Weyts toch nog te overtuigen"

De zomervakantie van het Franstalig onderwijs in België is vanaf 2023 twee weken korter, maar de vakantie in Vlaanderen blijft voorlopig ongewijzigd. PS-minister Caroline Désir had de hand gereikt aan haar Vlaamse collega, maar Ben Weyts (N-VA) wil het debat over de zomervakantie niet in volle coronatijd voeren. Ook de topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve twijfelt of de maatregel dringend is, "maar ik wil het debat wel voeren met alle kaarten op tafel", zegt hij in "De zevende dag".