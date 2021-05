Topweekend voor Limburgs toerisme: “We zaten helemaal vol sinds woensdag"

Door corona zijn mensen meer beginnen wandelen en fietsen en daar kan ook Limburg van profiteren. “Ik heb de indruk dat het toerisme in Limburg dit seizoen in de lift zit omdat de mensen toch meer genieten van het wandelen en fietsen in de natuur, en dat kan perfect in onze provincie”, vertelt Natali Groven.

Veel logies geven aan dat ze het deze maand beter doen dan andere jaren. Limburg is een goed alternatief voor de Ardennen en voor de Belgische kust. “Uiteindelijk hebben we een schitterende provincie en we hebben minstens evenveel te bieden als de andere klassieke vakantiebestemmingen in België”, aldus de manager van het Hof van Stayen.