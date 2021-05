"De lente gaat kopje onder" met (alweer) felle plensbuien, maar die helpen ons grondwaterpeil niet echt opkrikken

April was koud en deze meimaand heeft al wat regen gebracht. Is het grondwaterpeil in ons land nu aangevuld? Gisteren kondigde Nederland aan dat de "ernstige droogte zo goed als voorbij is". Op veel plaatsen daar staat het grondwaterpeil op een normaal niveau.



Maar zover zijn wij hier nog niet. "In feite is er niet zoveel regen gevallen", verduidelijkt Deboosere. "Het zijn vooral felle plensbuien en die vallen niet overal. Wat we nodig hebben, is continue regen gedurende een aantal dagen. Als het hard regent dan spoelt veel van die regen meteen weg, en die zijn we kwijt."