Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) wil ook 16- en 17-jarigen tegen 11 juli vaccineren

Tot nog toe was het doel om alle meerderjarige Vlamingen een eerste prik aan te bieden tegen 11 juli. Maar in de komende dagen wordt een advies verwacht van de Hoge Gezondheidsraad over de vaccinatie van 16- en 17-jarigen. Beke verwacht dat dat een positief advies zal zijn, en dat ze meegenomen kunnen worden in de campagne. "Al moeten de leveringen het toelaten", voegt hij er wel aan toe.

Volgens de minister zal de vaccinatie van de 16- en 17-jarigen op dezelfde manier gebeuren als bij de meerderjarigen. Ouders moeten dus niet expliciet hun toestemming geven. "Ik ga ervan uit dat dat in goed overleg zal gebeuren", zegt hij.