2 scholen in Zwevegem sluiten hun deuren door coronabesmettingen

Vorige week gingen al enkele klassen van de Kouterschool in Zwevegem en de kleuterafdeling in Zwevegem-Knokke in quarantaine. Maar door de extra coronabesmettingen bij het personeel werd het afgelopen weekend beslist om de scholen toch volledig te sluiten. "Door de clusterbesmetting in Kouter moeten alle leerkrachten en ander personeel van de Kouterschool getest worden en gaan ze in quarantaine", zegt onderwijsschepen Isabelle Degezelle (CD&V).

Ook de hoogrisicocontacten bij de leerlingen moeten volgens schepen Degezelle getest worden. "Voor wat de kinderen betreft is CLB de contacten aan het opvolgen. Daarvoor nemen zij contact op met de ouders en desnoods worden ook contacten van het vrijetijdsleven in quarantaine gezet", zegt schepen Degezelle.

Omdat de kinderen in quarantaine moeten, is er ook geen noodopvang voor de leerlingen. De scholen zullen normaal terug openen op dinsdag 25 mei. In de Vrije Basisschool in Moen, die vorige week de deuren moest sluiten, is de toestand genormaliseerd en kunnen de lessen opnieuw gewoon doorgaan.