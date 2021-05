Amerikaanse Hooggerechtshof gaat zich over abortus buigen, wat zal conservatieve meerderheid beslissen?

De wet in Mississippi, is niet de enige van zijn soort in de VS. In 16 andere staten werden ook dergelijke wetgevingen voor abortusverstrengingen opgesteld. Dat de zaak nu voor het Amerikaans Hooggerechtshof komt, zou volgens Soenens deel uitmaken van een strategie van de conservatieven om abortus in heel Amerika in te perken. "Conservatieven weten dat als ze ooit die wet landelijk willen veranderen, ze eerst die zaak tot bij het Hooggerechtshof moeten krijgen. Dan moet je eerst alle andere rechtsgangen uitputten in de lagere rechtbanken"