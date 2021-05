Actie tegen zwerfvuil in de Maasvallei: "Hier is al jaren een probleem met zwerfvuil"

Wie de komende weken aan de Maas gaat wandelen of fietsen, let best extra goed op voor afval. Het natuurgebied is de laatste tijd erg populair en dat brengt veel zwerfvuil met zich mee. "Het is een prachtig stukje natuur, maar veel bezoekers zijn nonchalant en laten hun afval hier gewoon achter", zegt Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA). Gemeenschapswachten en vrijwilligers zullen nu een oogje in het zeil houden om de Maasvallei proper te houden.