AZ Alma in Eeklo installeert woonkamer voor medewerkers: "Voor wanneer ze nood hebben aan een babbel"

In het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo is een ruimte gecreëerd waar medewerkers terecht kunnen die tot rust willen komen. Vooral in coronatijden hebben de medewerkers vaak nood om even op adem te komen, zegt directeur Annabel Verhaegen. "We hadden al een ondersteunend team, maar medewerkers willen soms ook onderling even praten over hun ervaringen. Dat kan in zo’n woonkamer."