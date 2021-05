Brug over Albertkanaal in  Massenhoven zes weken afgesloten: wordt vervangen door nieuwe en hogere

"Een tijd geleden hebben we al een nieuwe brug geplaatst op een tijdelijke locatie", zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. "Nu moet die nog naar haar definitieve plaats. Ze moet ook nog ongeveer twee meter verhoogd worden, tot ruim negen meter zoals alle andere bruggen op het Albertkanaal." Het effectief verplaatsen is gepland op 7 juni.

Om die werken te kunnen uitvoeren, is de Liersebaan ter hoogte van de brug nu zes weken lang afgesloten. Verkeer kan omrijden via de brug in Viersel. De op-en afritten naar de E313 in Massenhoven blijven wel open voor het verkeer, maar zijn enkel bereikbaar vanuit Lier. De jaagpaden langs het kanaal zijn ook afgesloten ter hoogte van de brug in Massenhoven.

Meer informatie over de werken en de omleidingen vind je op de website van de Vlaamse Waterweg.