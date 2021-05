Burn-outboerderij in Zwalm verbouwt  woonwagen: "Eindelijk ruimte voor wie stilte of coaching nodig heeft" 

Sofie De Valck, de initiatiefneemster is opgeleid als coach om mensen met een burn-out te helpen, en gelooft dat werken in de natuur sommigen er bovenop kan helpen. "Het is belangrijk dat mensen kunnen zijn wie ze willen zijn, op hun ritme of tempo. Mensen terug verbinden met de aarde en tot rust laten komen is het belangrijkste."



De boerderij kweekt groenten en kleinfruit. Momenteel helpen er 5 mensen die te kampen hebben met een burn-out. "Vandaag moesten er pijpajuinen gekuist worden, dus dan helpen ze mee met dat taakje, maar er zijn ook lichtere activiteiten zoals het afwegen van groentjes of gewoon wat wieden. Er is altijd wat te doen."

Er komen mensen langs van verschillende achtergronden. "Sommigen hebben al een moestuin en werken daar sowieso graag in. Anderen hadden een directiefunctie en moeten wel een knop omdraaien, maar er is wel wat te doen voor idereen."