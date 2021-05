Preventie, activering en toegang tot ziekteverzekering: de wapens in de strijd tegen (langdurige) burn-outs

Op vier jaar tijd is het aantal mensen dat thuiszit door een burn-out of een depressie gestegen met 40 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIZIV. "We ervaren allemaal druk, zowel in ons privéleven als op het werk", zegt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde (KU Leuven). Maar hoe kunnen we daar iets aan doen? Daar wordt morgen in de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen een hoorzitting over georganiseerd.