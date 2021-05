Buurtbewoners Zele vrezen sluipverkeer door nieuw industriepark, gemeente roept mensen op: "Neem de fiets"

De gemeente heeft ondertussen al enkele maatregelen genomen aan de wegen om sluipverkeer tegen te gaan. Volgens burgemeester Knop is dat al een stap in de goede richting. "Het blijft natuurlijk een en-en-verhaal. Door de keuze die we maken met de aanpassing van weginrichting, werken we al op dat sluipverkeer. Uiteindelijk wordt die weg dan ook comfortabel om te kiezen voor de fiets."

Ondertussen vraagt de burgemeester ook, aan de mensen die niet ver van hun werk wonen, om na te denken of de auto wel het ideale vervoersmiddel is. "Wij willen echt dat mensen twee keer nadenken voor ze die auto kiezen. Als ze geen tientallen kilometers moeten rijden om zich naar hun werk te begeven, dat ze dan in eerste instantie voor een alternatief kiezen. In heel veel gevallen ben je op die manier zelfs sneller dan met de auto."