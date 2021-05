Buurtideeën voor ontwijde Sint-Janskerk - de Peperbus - in Borgerhout: "Van bibliotheek tot klimmuur"

De Sint-Janskerk in Borgerhout, beter bekend als de Peperbus, moet een bestemming krijgen waar de buurt wat aan heeft. Dat is het resultaat van een bevraging door militanten van de plaatselijke PVDA. De ontwijde kerk staat intussen drie jaar leeg. Het was de bedoeling dat ondernemersorganisatie UNIZO er haar regionale hoofdzetel van zou maken maar dat project is intussen afgevoerd.