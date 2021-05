Moeten cateraars voor politie spelen op tuinfeesten? “Iedereen kent de regels nu, dat zal wel meevallen”

Johan Vandercruysse uit Langemark-Poelkapelle is blij dat hij binnenkort enkele mensen weer een feest kan aanbieden. “Er is al interesse voor zo’n feest. Het verlangen is heel groot, dat voel je aan de mensen. We gaan erop toezien dat alles correct verloopt, maar we zijn nog altijd geen agenten”, zegt Vandercruysse.

“Een eerste belangrijke stap is dat we ons zelf 100 procent aan de regels houden. Maar de meeste mensen kennen de maatregelen nu. En de organisatoren zijn al opgelucht dat het feest kan doorgaan. Zij zullen er ook wel alles aan doen dat alles goed opgevolgd wordt”, zegt de traiteur overtuigd. “Mocht er iemand per ongeluk zijn masker vergeten en je maakt ze daar vriendelijk attent op, dan zullen ze daar wel geen probleem van maken denk ik”.