Kardinaal Van Roey-instituut Vorselaar doet mee aan Internationale dag tegen holebi- en transfobie: 1400 leerlingen gevraagd paarse kleding aan te doen

Er worden vandaag ook paarse mondmaskers, polsbandjes en kleeftattoos uitgedeeld op school. Aan de schoolpoort wordt dan weer een loper in regenboogkleuren uitgerold. In de lessen zal er over genderidentiteit gepraat worden.

Het zebrapad in de buurt van de school werd al in de kleuren van de regenboog geverfd. Dat gebeurde niet alleen in Vorselaar maar in samenwerking met de buurgemeenten werden in de hele regio Neteland regenbooglopers- en zebrapaden geschilderd.