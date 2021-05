BEKIJK - Ze wil het zelf niet horen maar "eeuwig jonge" Cher wordt 75: de opmerkelijkste beelden uit ons archief

In de ABBA-film "Mamma mia! Here we go again", het vervolg op blockbuster "Mamma mia!", speelt Cher in 2018 de moeder van haar goede vriendin Meryl Streep, die maar enkele jaren jonger is. Ze leert de muziek van ABBA beter kennen en daarna kriebelt het bij Cher om opnieuw te touren: ze vult een album met ABBA-covers en start de "Here we go again!"-tour. Die tournee wordt door de pandemie tijdelijk onderbroken.