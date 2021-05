Vergroening van de bedrijfswagen: wat houdt het in en wat moet er nog beslist worden? Vijf vragen en antwoorden

De federale regering is nog niet tot een beslissing gekomen over de vergroening van bedrijfswagens. Vanaf 2026 mogen nieuwe bedrijfswagens in ons land geen CO2 meer uitstoten, maar dat kost geld en de knopen doorhakken is moeilijk. In het "Laat journaal" geeft VRT NWS-journalist Michaël Van Droogenbroeck uitleg en brengt Willem Van Mullem live verslag uit de Wetstraat, waar het politieke overleg gevoerd wordt.