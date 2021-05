Vanaf 2022 verbiedt Brussel laatste dieselvoertuigen zonder roetfilter in lage-emissiezone

Luchtverontreiniging is de oorzaak van hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de luchtwegen en vroegtijdige overlijdens. Jaarlijks telt ons land zo'n 9.380 gevallen. Vooral de meest kwetsbaren, ouderen en kinderen, worden hierdoor getroffen. In Brussel wil men die luchtverontreiniging aanpakken en werd de lage-emissiezone geïntroduceerd, waarbij de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan worden verboden. Het blijkt een doeltreffende methode te zijn voor betere luchtkwaliteit. "Zo zijn tussen 2018, wanneer de lage-emissiezone werd ingevoerd, en 2019 de jaarlijkse concentraties stikstofdioxide (NO 2 ) in het Gewest met gemiddeld 10% gedaald." zegt Leefmilieu Brussel. "Ook de zwarte koolstofconcentraties vertonen een dalende trend op het hele grondgebied."