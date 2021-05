Deel gevangenis Brugge in quarantaine: "19 personeelsleden en 5 gedetineerden positief"

In de gevangenis van Brugge testten 19 personeelsleden en 5 gedetineerden positief. 3 personeelsleden zijn al genezen, maar 2 zijn er nog opgenomen in het ziekenhuis. Daarom gaan 2 secties van de gevangenis preventief in quarantaine. De quarantaine wordt pas opgeheven wanneer iedereen van die secties 2 negatieve coronatesten aflegt. Van een volledige lockdown is volgens de directie en de arbeidsgeneesheer nog geen sprake.

Voorlopig werden wel alle activiteiten voor de 647 mannelijke en 119 vrouwelijke gedetineerden stilgelegd. Al was er volgens Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen tegenwoordig geen sprake van veel activiteiten: "Door corona is er al een heel grote beperking van activiteiten. Zo is er sinds november geen enkele vorm van fysiek contact, ook niet voor kinderen van gedetineerden". Momenteel mogen de gedetineerden enkel nog hun cel verlaten voor een dagelijkse wandeling, douche en het bezoek van advocaten achter glas.