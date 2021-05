7 senioren stellen zelfgemaakte regenboogvlag voor in Roeselare: "Ook oudere generatie is gewonnen voor gelijke kansen"

Een levensgrote regenboogvlag van 4 op 4 meter naast een rij rolstoelen met senioren van dienstencentrum De Waterdam. Het was een speciaal beeld op het Stationsplein van Roeselare, maar wel zeer betekenisvol. “Het bewijs dat de oudere generatie ook gewonnen is voor gelijke kansen in een diverse samenleving”, vindt Jaimie Deblieck, Roeselaarnaar en Mister Gay Belgium in 2017.

Op 17 mei, is het IDAHOT-day of de internationale dag tegen holebi- en transfobie. Met de regenboogvlag op het Stationsplein wil Roeselare die belangrijke dag in de kijker zetten. Daarnaast komen er ook nog 2 regenboogzebrapaden in het centrum en aan het station. “In 1990 werd homoseksualiteit van de lijst van geestesziekten geschrapt door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is nog niet zo lang geleden, maar met deze dag willen we daar blijvend aan herinneren”, zegt Jaimie Deblieck, die al jaren actie voert voor gelijke rechten voor de LGBTQ+-gemeenschap.