Door slechte weer sluiten veel horeca-uitbaters hun terras alweer: "We zijn Spanje of Italië niet"

“We zijn natuurlijk niet in Spanje of Italië”, zegt topman Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen, “dus meer als vroeger houden ondernemers rekening met de weersvoorspellingen om te bepalen of ze opengaan of niet.” Volgens De Caluwe is het moeilijk om een niet-overdekt terras te openen én personeel in te schakelen als je niet zeker bent van goed weer.

Uitbater Mario Ools van brasserie 't Krievelkuut in Herk-de-Stad in Limburg bevestigt op Radio 2: “Het is heel moeilijk om personeel in te plannen: je moet mensen inplannen, en dan weer afbellen. Die maatregel is heel mooi aan de Middellandse zee, maar hier in België is dat niet realistisch"