Belgische elektriciteitsfactuur blijft hoog uitvallen in vergelijking met buurlanden, voor gas betalen we weinig

Een Belgisch gezin met een verbruik van 3.500 kWh - het jaarlijkse verbruik van een gemiddeld huishouden - moest in januari 2021 234 euro betalen per MWh. In Frankrijk bedraagt de kostprijs 202 euro, in het Verenigd Koninkrijk 181 euro en in Nederland 171 euro. In Duitsland schommelt de elektriciteitsprijs, afhankelijk van de distributienetbeheerder, tussen de 306 en 349 euro.

Ondanks een lichte daling van de elektriciteitsprijs ten opzichte van 2020 betaalt de Belg dus nog altijd relatief veel voor zijn elektriciteit in vergelijking met onze buurlanden. Enkel de Duitse gezinnen betalen meer.