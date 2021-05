Experts pleiten voor oprichting van Belgisch agentschap voor crisismanagement

De Bijzondere Kamercommissie COVID-19 is begin dit jaar opgericht en moet de aanpak van de coronacrisis tegen het licht houden. In hun rapport fileren infectioloog Leila Belkhi (UCL), epidemioloog Yves Coppieters (ULB), expert crisis governance Hugo Marynissen (UGent) en urgentiearts Marc Sabbe (KU Leuven) het coronabeleid van het afgelopen jaar in ons land. Het gaat om een voorlopig rapport dat vrijdag in de bevoegde commissie door de leden voor het eerst wordt besproken. Onze redactie kon het rapport inkijken. De lijst van wat daarbij is misgelopen is lang, al geven de experts toe dat ook in andere Europese landen veel fouten zijn gemaakt.