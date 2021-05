Groen gaat "gerichte sancties" tegen Israël op regeringstafel leggen,  voorzitter Almaci: "België mag voortouw nemen"

“Tijd om te beschermen wat echt heilig is in Jeruzalem en Gaza: mensenlevens.” Onder die titel publiceerde Groen-voorzitter Meyrem Almaci een opiniestuk in de krant De Morgen. Daaruit blijkt dat het geduld van Almaci over het “etterende conflict” in het Midden-Oosten op is. “Diep bezorgd zijn volstaat al lang niet meer. Het is tijd om de oorzaak van dit conflict aan te pakken.”

Almaci denkt daarbij aan een reeks maatregelen die de Israëlische regering aan de onderhandelingstafel moet krijgen om een einde te maken aan het conflict met de Palestijnen dat op dit moment voor een vierde keer aan het escaleren is.