Honden bijten zwaan dood in park Mariadal in Zaventem: "Het gaat hier van kwaad naar erger"

“Dit is opnieuw een zeer spijtig voorval, maar tegelijk ook een geval van overmacht”, aldus burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD). “Die honden zijn ontsnapt uit de tuin van de eigenaar. We kennen zijn identiteit. De politie heeft hem al opgedragen om zijn omheining te verstevigen. We gaan ook een nieuwe zwaan kopen. De eigenaar van de honden is het ermee eens om de kostprijs van die aankoop te betalen", aldus nog de burgemeester. Zwanen kosten, afhankelijk van de soort, van 50 tot 300 euro per stuk.