BEKIJK - Straks jury-halve finale voor Hooverphonic op Songfestival, maar eerst coronatest: "J’aime, j’aime négatif!"

In Rotterdam vindt straks de tweede generale repetitie van de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival plaats. Dat is meteen een belangrijk moment, want het is op basis van die prestatie dat de jury's hun punten geven (morgen kunnen de kijkers thuis dat doen tijdens de echte halve finale). Vóór de eerste generale repetitie moest iedereen een coronatest afleggen. Voor Hooverphonic, dat voor ons land aan de liedjeswedstrijd deelneemt, was het resultaat alvast goed, zo kon onze Songfestivalkenner Gianni Paelinck in bovenstaande reportage vaststellen.