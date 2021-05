Bovenop Covid wordt India nu ook getroffen door cycloon: westelijke deelstaat Gujarat zet zich schrap

De overheid van de deelstaat vreest dat Tauktae de zwaarste cycloon in 20 jaar zou kunnen zijn in Gujarat. De deelstaat in het noordwesten van India zet zich schrap, want de herinneringen aan een zware cycloon in 1998 zijn nog levendig. Die maakte toen 4.000 slachtoffers en richtte voor miljoenen euro's schade aan.