Infrabel vernieuwt westelijk ringspoor rond Brussel: "20 kilometer nieuwe spoorstaven en twee nieuwe bruggen"

In Anderlecht vernieuwt Infrabel ook de twee spoorbruggen van de Emile Carpentierstraat en de Bergensesteenweg. Deze bruggen dateren van 1928 en moeten dus vervangen worden. De vier metalen brugdekken worden vervangen door betonnen exemplaren, die onderhoudsvriendelijker zijn. De nieuwe, betonnen brugdekken zijn meer dan 20 meter lang en wegen 140 ton per stuk. Hun levensduur is begroot op 100 jaar.