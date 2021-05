Amerikaanse president Biden wil langdurige vrede: "Zowel Israëli's als Palestijnen verdienen veiligheid en vrijheid"

Enkele bondgenoten van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten roepen intussen wel op tot een bestand, zoals Egypte en Jordanië. Dat kan een belangrijk signaal zijn, want in het verleden zijn wapenstilstanden of langere bestanden tussen Israël en de Palestijnen met hulp van Egypte en Jordanië tot stand gekomen.

"Het klinkt een beetje wollig wat Biden zei, maar we horen toch al een andere toon dan onder Donald Trump", duidt conflictjournalist Rudi Vranckx in "De ochtend". "De sleutel ligt sowieso bij de Verenigde Staten."

Het verschil met Trump is dat Biden onder toenemende druk staat binnen zijn eigen partij. "Daar is een progressieve vleugel die vindt dat als je voor gelijke rechten bent in eigen land, je die principes ook moet toepassen op het lot van de Palestijnen", zegt Vranckx. "En op termijn kan dat wel iets betekenen, maar niet de eerste dagen."