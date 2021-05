Gunstige verhouding tussen gewicht en oppervlak: zo kon kat sprong van 5 etages uit brandend gebouw in Chicago overleven

De maximale snelheid die een vallend voorwerp na een tijd bereikt en dan ook aanhoudt gedurende de rest van de val, noemt men de eindsnelheid of terminale snelheid. Voor een gemiddelde kat bedraagt die iets minder dan 100 km/u terwijl een gemiddelde man toch zo'n 190 km/u haalt.

Onderzoekers gaan gelukkig geen katten vanop grote hoogten naar beneden gooien om te ontdekken wat ze aankunnen, maar uit een studie van 132 katten die bij dierenartsen werden binnengebracht na een flinke val - gemiddeld van 5,5 verdiepingen maar met uitersten tot 32 verdiepingen - bleek dat 90 procent van de katten die beproeving overleefden. Twee derde van de 132 katten had wel enige verzorging nodig en de helft daarvan, één derde dus, zou het niet overleefd hebben zonder verzorging.

Nu kan men daar niet uit afleiden dat 90 procent van de katten een val van om het even welke hoogte overleven. Ten eerste was de gemiddelde hoogte 'maar' 5,5 verdiepingen, wat niet genoeg is voor een kat om haar eindsnelheid te bereiken. Die halen ze pas bij een val vanop 12 of 13 verdiepingen. Ten tweede is het uiteraard onwaarschijnlijk dat katten die hun val niet overleven, naar de dierenarts gebracht zouden worden. Daar staat tegenover dat katten die helemaal niet gewond raken, en er zijn gevallen bekend van katten die een val van de 26e verdieping zonder een schrammetje doorkomen, evenmin naar de dierenarts zouden komen. Hoe dan ook lijkt het duidelijk dat katten een behoorlijke overlevingskans hebben bij een val vanop grote hoogte.

Eigenaardig is dat katten die van een grotere hoogte vallen, vanaf 7 verdiepingen en meer, minder verwondingen lijken op te lopen dan katten die van een lagere hoogte vallen. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat katten terwijl ze versnellen, verkrampen en hun rug krommen. Wanneer ze niet meer versnellen of na een tijdje, zouden ze meer ontspannen en de houding aannemen van een vliegende eekhoorn, met hun poten meer uitgespreid, zodat hun oppervlak groter wordt en ze niet met verkrampte poten de grond raken.