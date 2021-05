Kortrijk verdubbelt stewards om Franse bezoekers onder controle te houden: “Ze zijn nonchalanter met de coronaregels”

Het aantal stewards in Kortrijk wordt verdubbeld van 5 naar 10. “Ze zijn welkom, maar ze moeten zich aan de coronaregels houden”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Heel veel handelaars hebben mij gebeld om hier iets aan te doen. Want ze stappen vaak met teveel binnen in een winkel. Of zitten met een te grote groep op een terras. Ze dragen geen mondmasker en houden geen afstand. Ze zijn wat nonchalanter en wellicht kennen ze onze regels ook niet zo goed. In elk land zijn die anders, informeren is dus de boodschap”, besluit hij.

Vanaf woensdag openen de winkels en horecazaken weer in Frankrijk. In Kortrijk gaan ze ervan uit dat er dan minder Fransen hun stad zullen bezoeken.