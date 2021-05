Man uit Merelbeke onderzoekt Suske en Wiske-albums en trekt opvallende conclusie: "Lambik is échte spilfiguur"

Wat doet een mens als hij zich verveelt in tijden van corona? Tijs Van den Daele uit Merelbeke heeft zijn Suske en Wiske-albums geanalyseerd. En wat blijkt daaruit: Lambik is de échte ster in die verhalen, vaak zelfs de spilfiguur. "Toen ik de verhalen opnieuw aan het lezen was, viel het mij op dat de verhalen bijna altijd rond Lambik draaien", klinkt het.