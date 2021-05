Lange werkweken kostten 745.000 mensen het leven in 2016

De studie van een internationaal team van onderzoekers, onder wie ook professor Lode Godderis van de KU Leuven, stelde vast dat de kans op een beroerte 35 procent hoger is voor wie 55 uur of meer per week werkt, in vergelijking met iemand die wekelijks 35 tot 40 uur werkt. De kans op overlijden door een hartprobleem ligt 17 procent hoger.

De WHO en de ILO schatten dat in 2016 398.000 mensen stierven aan een beroerte en 347.000 aan een hartaandoening door lange werkuren. Tussen 2000 en 2016 is het aantal sterfgevallen door hartaandoeningen als gevolg van lange werkuren met 42 procent gestegen, het aantal beroertes met 19 procent.

Het zijn vooral mannen die getroffen worden: 72 procent van de geregistreerde sterfgevallen waren mannelijk. Ook mensen die in de westelijke Stille Oceaan of Zuidoost-Azië wonen of van middelbare leeftijd en ouder zijn, maken meer kans op een beroerte of hartprobleem. Het merendeel van de geregistreerde sterfgevallen betrof mensen tussen 60 en 79 jaar, die tussen de leeftijd van 45 en 74 jaar 55 uur of meer per week hadden gewerkt.

Het aantal mensen dat lange werkuren klopt, neemt toe. Momenteel werkt 9 procent van de totale wereldwijde bevolking wekelijks 55 uur of meer. Door de stijgende trend lopen nog meer mensen het risico om arbeidsongeschikt te worden of vroegtijdig te overlijden.