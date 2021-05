Meer en meer landbouwers verkopen lokale producten: "Door corona meer belangstelling voor kwaliteitsproducten in de buurt"

De cijfers komen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Veel landbouwers die een erf hebben vlakbij een fiets- of wandelroute zagen de voordelen in van een winkeltje, een automaat met eigen hoeveproducten of de verkoop van hoeve-ijs.

"Tijdens de coronaperiode zijn nog meer mensen zich bewust geworden van de kwaliteit van het voedsel en ze willen ook weten waar het vandaan komt", zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) van het provinciebestuur. "Door het thuiswerken gingen mensen ook meer in de buurt rondkijken waar er goede voeding ter beschikking was, eventueel gekoppeld aan een fietstochtje. Omdat we zo'n dichtbevolkte provincie zijn, wonen er ook heel wat landbouwers vlakbij. Nu de consumenten de producten hebben leren kennen, hoop ik dat ze er blijven kopen."

In totaal zijn er nu zo'n 160 hoeveproducenten in onze provincie. Er staan momenteel 42 automaten met hoeveproducten.