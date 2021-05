Vlaamse Milieumaatschappij maakt de Dijle in Leuven schoon: "Nergens is het zo vuil als hier"

"We halen heel grote stukken uit de Dijle: fietsen, nadarhekken, verkeersborden, flessen...", zegt Katrien Smet van de VMM. "Door het coronajaar dachten we dit jaar minder stukken op te halen, omdat er minder gefeest is en de studenten minder zottigheden zouden uitgehaald hebben. Maar tot nu toe tellen we procentueel gezien al evenveel afval. Nergens in Vlaanderen halen we meer afval op dan in de Dijle in Leuven. In andere waterlopen is het soms voldoende om slechts een maal om de tien jaar een opkuis te houden, maar in Leuven moet het minstens jaarlijks."