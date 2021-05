Militair domein in Zeebrugge wordt openbaar park: "Inwoners mogen mee beslissen over inrichting"

Het wordt zo'n 8 hectare groot. Het park ligt tussen het gebouw van de scheepvaartpolitie en het grote kruispunt van de kustbaan en de expressweg. Het vormt dus een groene schakel tussen 2 kernen van Zeebrugge: de Stationswijk en de Strandwijk. Zeebruggeling Johan Michels vindt dat een goede zaak: "Het is vooral heel groot. Als je er langsloopt kan je er je geen idee van vormen. Er is wel nog veel werk aan, want er staat nog veel beton. Er zou nog veel meer groen moeten komen dan er nu is", zegt hij.