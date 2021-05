Arendonk krijgt nieuwe atletiekpiste

Na 3 jaar plannen en sleutelen aan een subsidiedossier kan de atletiekclub beginnen met de bouw aan de nieuwe tartanpiste. Met 6 banen, 8 spurtstroken en faciliteiten voor andere disciplines zoals discuswerpen en verspringen zet de club volledig in op de toekomst. Ze wil met de piste een volgende stap zetten zegt Voorziter Janssen: "Onze club gebruikte de laatste graspiste in Vlaanderen. Die was aan vernieuwing toe. Leden begonnen daarom af te haken. De nieuwe piste moet die leegloop stoppen zodat we de kwaliteit in onze club houden."

De voltooiing van de werken is voorzien voor oktober. "Afhankelijk van het weer kan dat ook uitgesteld worden naar het voorjaar. De onderlaag uit asfalt moet eerst drogen voor we de kunstpiste erop kunnen leggen", licht de voorzitter toe.