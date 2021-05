BEKIJK: Goedkope namaakproducten (ver)kopen, is een fluitje van een cent, maar mag dat zomaar?

Koop jij ook steeds meer online? Let dan op dat je je niet laat vangen door goedkope namaak. De onlineverkoop van namaakproducten boomt. Populaire producten zijn bijvoorbeeld de Airpods van Apple en de witte kuipstoelen van Vitra. Je kunt namaakproducten vinden op binnenlandse sites, maar ook via buitenlandse sites komt er veel namaak ons land binnen. Bij de douane in Zaventem hebben ze er hun handen mee vol. Ook individuele pakjes met parfums, kleding, speelgoed en electro worden er gecontroleerd. Maar mag dat zomaar namaak kopen of verkopen? Je komt het te weten in deze video.