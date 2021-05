Opnieuw schietoefeningen op het Groot Schietveld in Wuustwezel en Brecht na grote brand: "Voorlopig niet op de heide"

De schietoefeningen starten vandaag. Dat heeft defensie aangekondigd. In april kwam het tot een heel zware brand op het schietveld na schietoefeningen van het leger. Honderden hectaren heidegebied gingen in de vlammen op. Daarom werd afgesproken om tot eind mei alleen schietoefeningen te houden in zogenoemde binnenstanden. Die zijn volledig omgeven met zandheuvels, waardoor het risico op brand zo goed als nul is. De knallen zullen wel te horen zijn door mensen in de buurt. Om de brandveiligheid op het hele schietveld te verhogen, worden er alvast schapen ingezet op het terrein om het droge en heel brandbare pijpenstrootje af te grazen. Om de brandveiligheid op langere termijn te verhogen, werken brandweerspecialisten momenteel aan een reeks aanbevelingen.