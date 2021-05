Plannen om de gewestweg N60 uit het centrum van Ronse om te leiden, worden uitgewerkt

De komende maanden worden 12 concrete voorstellen uitgewerkt om de N60 uit het centrum van Ronse te halen. Het is afwachten wat de landbouw- en milieu-effectenstudies gaan uitwijzen. Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) wil tegen het einde van 2021 een concreet plan hebben. "Het is een dossier dat al decennialang meegaat en daarom willen we tegen het einde van dit jaar een definitief alternatief kunnen voorleggen aan de Vlaamse regering", legt minister Peeters uit.