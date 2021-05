Plannen voor zone 30 in hele Lierse binnenstad

"In de woonwijken tussen de Vesten en de ring liggen heel wat straten waar auto's en fietsers met elkaar worden gemengd. Er wordt ook vaak op straat gespeeld en als je dan 50 kilometer per uur rijdt, kan dat gevaarlijk zijn", zegt schepen van mobiliteit Bert Wollants (N-VA). Met een zone 30 moet het er veiliger en aangenamer worden. "Een paar invalswegen binnen de ring zouden wel een zone 50 kunnen blijven, als ze een afgescheiden fietspad hebben of goede oversteekplaatsen. Dat is bijvoorbeeld het geval aan de Antwerpse- en Mechelsesteenweg. Aan invalswegen met een smal fietspad of een school, wil de stad toch kiezen voor een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur." Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Als het plan wordt goedgekeurd, zal het vanaf volgend jaar in fases worden ingevoerd.